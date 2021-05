Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een ruzie op de Gooilaan in Den Haag met een sleutel in zijn gezicht gestoken. Ook werd zijn auto vernield.

De politie kreeg rond 0.30 uur een melding over een schietpartij in de wijk Rustenburg. Echter bleek het niet om een schietpartij te gaan.

De geparkeerde auto waar het slachtoffer inzat, is door de dader vernield. Het slachtoffer is daarna met een sleutel in zijn gezicht gestoken. De aanleiding voor de ruzie is nog onduidelijk.

Na de melding kwamen meerdere politie-eenheden en een ambulance met spoed ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de politie liep het slachtoffer alleen lichte verwondingen op. De politie onderzoekt de zaak.