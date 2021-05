Twee mannen op een scooter zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Van Damstraat in Den Haag. De bestuurder van de auto is aangehouden voor het rijden onder invloed.

Toegesnelde agenten hebben eerste hulp verleend door de slachtoffers op straat in een stabiele ligging te leggen.

Een van de opzittenden van de scooter is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere opzittende kon op eigen kracht richting het ziekenhuis.