Het nieuwe theater- en muziekcentrum Amare in Den Haag begint zijn eerste seizoen met een openingsfestival in het weekend van 19 november tot en met 21 november. De maanden september, oktober en de eerste helft van november worden gebruikt om proef te draaien.

Hoe het programma van het Open Festival eruitziet, wordt op 15 juni bekendgemaakt. Dan begint ook de voorverkoop van de voorstellingen en producties die er tot en met december zijn.

Het openingsprogramma wordt onder meer verzorgd door het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het voormalige Zuiderstrandtheater.

Tijdens het UIT Festival Den Haag in het weekend van 4 en 5 september kan het publiek al een kijkje nemen achter de schermen. In dat weekend zijn er exclusieve rondleidingen. Ook komen er dan previews van voorstellingen in de Nieuwe Kerk.

Amare aan het Spui moet het grootste kunstgebouw van Nederland worden. De grote zaal telt 1.300 zitplaatsen, maar de capaciteit kan worden uitgebreid naar 2.500 zitplaatsen.