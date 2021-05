De politie is donderdagavond uitgerukt naar de Bevelandsestraat in Den Haag nadat er om 23.30 uur een melding over een woningoverval was binnengekomen. Bij aankomst trof zij een lichtgewonde man aan. De man is onderzocht in een ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De man moest volgens calamiteitensite Regio15 samen met zijn vrouw mee naar het bureau om een verklaring af te leggen.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. "Er zouden twee verdachten zijn aangehouden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen." Volgens een aanwezige agent gaat het in elk geval niet om een overval, maar om een "conflict".

Uit de woning zijn een koevoet en een blik bier meegenomen als bewijs.