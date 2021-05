Het voorarrest van Ferry T., de 41-jarige Hagenaar die maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van 23-jarige rugbyster Renée, is met twee weken verlengd. Dat heeft de onderzoeksrechter donderdag besloten.

Het lichaam van geliefde rugbyster Renée werd afgelopen weekend na een melding van een buitenbrand op de Doorniksestraat op de rand van het voetpad en paardenpad aangetroffen.

De politie deed urenlang sporenonderzoek, wat uiteindelijke leidde in de richting van verdachte Ferry T.. De 41-jarige Hagenaar werd maandag aangehouden. Donderdag heeft de onderzoeksrechter besloten om het voorarrest van T. met twee weken te verlengen. "De Hagenaar zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat."

Het lichaam van Renée werd zaterdag- op zondagnacht rond 4.00 uur gevonden. De avond daarvoor hield ze met haar ploeggenoten van de Haagsche Rugby Club (HRC) nog een horecatour door Den Haag. Die eindigde rond 21.00 uur op het Malieveld. Wat er in de tussentijd is gebeurd, is nog onduidelijk.

Renée was speelster van de Haagsche Rugby Club (HRC), meer specifiek van het vrouwenteam Ladies Xtreme. Uitgerekend die formatie is opgericht ter nagedachtenis aan speelster Ximena Pieterse. Zij werd in 2012 op vijftienjarige leeftijd doodgestoken. Stanley A. is daarvoor veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. De slachtoffers hebben elkaar niet gekend.

Woensdagavond hielden honderden nabestaanden een lopende herdenking voor Renée. In een stoet liepen vrienden, familie en clubgenoten van de Haagsche Rugby Club naar de plek waar afgelopen weekend het lichaam van de populaire speelster werd gevonden.