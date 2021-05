Anja Bihlmaier gaat Nicholas Collon deze zomer opvolgen als de nieuwe chef-dirigent van het Residentie Orkest Den Haag.

Bihlmaier dirigeerde de afgelopen seizoenen operaproducties in Wenen, Trondheim en Malmö. Verder gaf ze gastoptredens bij orkesten in Japan, Noorwegen en bij de BBC in Glasgow en Londen.

Naast chef-dirigent behoudt ze ook haar positie als vaste gastdirigent van het Lahti Symfonie Orkest.

Bihlmaier zal het aankomende seizoen de nieuwe concertzaal Amare gaan inwijden.