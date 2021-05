De vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd gevonden aan de Doorniksestraat in Den Haag, is een 23-jarige rugbyster van HRC. De verdachte van 41 jaar is een bekende Scheveningse ondernemer.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag om 3.46 uur gealarmeerd voor een incident aan de Doorniksestraat. Vrijwel meteen werden er ambulances opgeroepen. De straat was de hele zondag afgezet voor sporenonderzoek.

Een arrestatieteam stond maandag voor de deur van een woning en garage aan de Treilerweg in Scheveningen. De 41-jarige bewoner is werkzaam voor een verwerker van kantoor- en bedrijfsafval.

De forensische opsporing van de politie was dinsdag druk bezig met onderzoek in de woning en garage. De politie heeft nog niet bekendgemaakt waarvoor hij is opgepakt.

In reacties op sociale media wordt de man door meerderen gelinkt aan de gebeurtenissen op de Doorniksestraat. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is, is momenteel nog onduidelijk.