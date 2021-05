Een snorfietser is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstige aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Stadhouderslaan met de Groot Hertoginnelaan in Den Haag.

De HTM laat weten dat tram 16 richting Wateringen en bus 24 richting Station Mariahoeve omrijden. De Haltes Groot Hertoginnelaan, de Banstraat en de Laan van Meerdervoort vervallen tijdelijk.

In dezelfde buurt kwam in maart vorig jaar een 67-jarige fietser om het leven. De vrouw werd op een kruising met de Stadhouderslaan door een vrachtwagen.

Na het dodelijke ongeluk kondigde wethouder Robert van Asten (Verkeer) aan dat vrachtwagens binnenkort op drukke schoolroutes in Den Haag worden geweerd. Het ongeluk op de Groot Hertoginnelaan was de vierde in twee jaar tijd waarbij een fietser overleed na een aanrijding met een vrachtwagen.