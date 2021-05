Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Plein in Den Haag is dinsdagmiddag een persoon aangehouden. De aanleiding voor de demonstratie is de behandeling van de Wet publieke gezondheid in de Eerste Kamer.

Met dat wetsvoorstel worden de internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding vastgelegd.

Tientallen mensen kwamen samen op het Plein voor de demonstratie die niet van tevoren was aangekondigd. De groep werd daarom door de politie verzocht om naar de Koekamp te gaan, waar zij verder mochten demonstreren. Daar gaf niet iedereen gehoor aan.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Andere demonstranten zijn ingesloten. Inmiddels staan er zeven politiebussen op het Plein.