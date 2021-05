De forensische opsporing van de politie heeft dinsdagochtend onderzoek gedaan in een bedrijfspand aan de Treilerweg in Scheveningen. Een zwaarbewapende speciale eenheid van de politie viel het gebouw maandagochtend binnen en arresteerde een man.

Het pand is met stickers verzegeld en medewerkers van de forensische opsporing zijn het gebouw binnengegaan.

Het speciale team arriveerde maandag rond 5.30 uur. Na de inval waarbij een deur geforceerd moest worden met een kettingzaag, werd een man aangehouden. Waarom de man gearresteerd is, is nog niet bekendgemaakt. Een politiewoordvoerder wil daar verder geen mededelingen over doen.