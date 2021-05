Een arrestatieteam deed in de nacht van zondag op maandag een inval in een bedrijfspand en woning aan de Treilerweg in Scheveningen. Daarbij is een aanhouding verricht.

Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam rond 5.30 uur naar de straat en beukte volgens calamiteitensite District8 de deur van een pand in. Een groep rechercheurs ging naar binnen voor onderzoek.

In een woning ernaast werd iemand aangehouden. Het is nog niet duidelijk waarom deze persoon is opgepakt. Een woordvoerder van de politie kon daar geen mededelingen over doen.