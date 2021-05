De politie heeft maandag een 41-jarige Hagenaar aangehouden nadat er in de nacht van zaterdag op zondag een lichaam werd gevonden langs de Doorniksestraat in Den Haag. Het stoffelijk overschot is van een 23-jarige vrouw uit Den Haag.

Het lichaam werd rond 4.00 uur gevonden. De politie deed zondag urenlang sporenonderzoek en dat leidde uiteindelijk naar de verdachte. Over zijn mogelijke betrokkenheid is nog niets bekend.

"De politie is een team grootschalige opsporing (TGO) gestart. Dit rechercheteam doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de vrouw. Dit is nog in volle gang", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De woordvoerder kan niets zeggen op de vraag of de inval van een rechercheteam in een bedrijfspand en een woning aan de Treilerweg in Scheveningen maandag te maken heeft met de aangehouden Hagenaar. Ook over de doodsoorzaak is in het belang van het onderzoek nog niets naar buiten gebracht.

Lange tijd was het onduidelijk of het bij het stoffelijk overschot om een natuurlijke dood ging, zelfdoding of dat er een misdrijf in het spel was. In eerste instantie zette de politie één tent over de overledene heen, die vlak naast het fietspad lag van de drukke, doorgaande weg in Scheveningen tussen de Pompstationsweg en de Gentsestraat.

Later kwam er een tweede tent bij. Dat voedde al snel het gerucht dat er wellicht geen sprake was van zelfdoding of een natuurlijke doodsoorzaak. Daar wilde de politie zondag nog niet op reageren.