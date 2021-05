Een schuur van een woning aan de Oostergosingel in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan. Het gebouw stond tegen de gevel van een woning. De brandweer rukte uit om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis.

Er was ten tijde van de brand niemand thuis. Daarom moest de brandweer de voordeur van de woning forceren, zo meldt calamiteitensite District8. Niemand raakte gewond.

"Stichting Salvage zal de woning komen afdichten en de gedupeerde bijstaan bij de afhandeling van de schade", zo laat de brandweer weten.