Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag tegen een verkeerspaal bij de Hoefkade gecrasht na een politieachtervolging. De bestuurder is aangehouden.

De bestuurder van een witte auto negeerde het stopteken van de politie en ging ervandoor. Agenten achtervolgden het voertuig. De achtervolging eindigde toen de automobilist de macht over het stuur verloor en tegen een paal knalde.

De twee inzittenden van de auto raakten zwaargewond. De brandweer moest komen om de deur aan de bestuurderskant te openen, want die ging door de klap niet meer open. Daarna is het tweetal naar het ziekenhuis gebracht.