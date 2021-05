Voor de slachtoffers die getroffen zijn door de enorme woningbrand op de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk zijn bergen speelgoed en kleding ingezameld.

Door de brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak, zijn 23 woningen onbewoonbaar geworden. Daardoor kunnen 43 mensen voorlopig niet naar huis.



Martijn Balster, wethouder Wonen, is zaterdagochtend in de straat gaan kijken met de pandbrigade. "Een aantal verdrietige en angstige omwonenden gesproken en een beetje kunnen bijdragen aan de inzameling van spullen voor de slachtoffers", schrijft hij op Twitter. "We moeten alles op alles zetten om de mensen zo goed mogelijk te helpen."

Ook bij de Haagse As-Soennah moskee is zaterdag een inzameling bezig, daar liggen inmiddels ook zakken vol spullen voor de slachtoffers die plotseling geen huis meer hebben. Het is voornamelijk kleding, maar ook speelgoed en andere spullen die de getroffen bewoners goed kunnen gebruiken.