Twee mannen van 20 en 21 jaar die woensdag werden opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag, blijven twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Bij de steekpartij kwam een zeventienjarige jongen om het leven.

De zeventienjarige Myron werd op 6 mei vlak voor een supermarkt neergestoken. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Myron zou het slachtoffer zijn van een beef, straattaal voor ruzie.

Op de avond van de steekpartij werden direct drie andere personen aangehouden. Van een 21-jarige man uit Delft en een 20-jarige man uit Den Haag werd het voorarrest met negentig dagen verlengd. De derde arrestant was een zeventienjarige vrouw. Zij is inmiddels heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek.

Het onderzoeksteam is ook nog steeds op zoek naar mensen die 6 mei rond 20.20 uur op de Rijswijkseweg bijzonderheden hebben gezien. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.