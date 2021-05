De bewoners die door de brand in de Wouwermanstraat hun woning in de Haagse Schilderswijk niet meer in kunnen, krijgen tijdelijk onderdak in de logeerwoningen van Staedion.

De logeerwoningen van huisvester Staedion worden gewoonlijk gebruikt door huurders van de woningcorporaties die vanwege groot onderhoud tijdelijk hun huis uit moeten. "Wij werken op dit moment hard om de woningen klaar te maken."

Schoonmakers van SKS Oranje helpen de Haagse huisvesters. Landal vakantieparken en Dekbed Discounter betalen mee aan de benodigde lakens en dekbedden.

Hoeveel gedupeerden precies door Staedion worden opgevangen, kan een woordvoerder nog niet zeggen. "We hebben contact met de gemeente Den Haag en die bepaalt wie er precies hulp nodig hebben."