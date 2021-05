Zeker vijftien auto's die langs de Erasmusweg in Den Haag geparkeerd stonden, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken en vernield. De ramen van de auto's zijn ingeslagen, de spiegels zijn kapot getrapt en een Canta is op zijn kant geduwd.

Uit de auto's zijn spullen gestolen, waaronder meerdere autoradio's.

De politie is ter plaatse gekomen om de situatie te bekijken en neemt aangiftes van getroffenen op. Het is niet bekend of ooggetuigen verdachte personen rond de auto's hebben gezien.