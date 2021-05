De gemeente Den Haag verruimt vanaf 25 mei de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De eenmalige bijdrage is bedoeld voor Hagenaars die vanwege corona minder inkomsten hebben. Het aanvragen van de steun wordt mogelijk voor inwoners die een inkomensdaling van 15 procent of hoger hebben. Voorheen lag de grens op 25 procent.

Sinds de invoering van de TONK op 15 maart hebben ruim duizend Hagenaars de steun aangevraagd. Het geld is bedoeld voor alle inwoners, niet alleen ondernemers, en kan worden aangevraagd naast het gebruik van andere financiële coronamaatregelen.

Door de verruiming naar 15 procent komen meer Hagenaars in aanmerking voor de TONK. Afhankelijk van de situatie worden aanvragen in vier bedragen verdeeld, namelijk: 750, 1500, 2.250 of 3.000 euro. Welk bedrag de aanvrager krijgt, hangt onder andere af van de gezinssamenstelling en de verhouding tussen het netto-inkomen en de woonlasten. De twee nieuwe, hogere bedragen (2.250 en 3.000 euro) zijn toegevoegd om Haagse inwoners met zeer hoge woonkosten beter te helpen.

Om te berekenen welk bedrag wordt toegekend, kijkt de gemeente in de meeste gevallen naar het inkomen van januari 2020, voor de corona-uitbraak in Nederland. Omdat deze maand niet voor iedereen representatief is, kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor seizoenswerk in de horeca- of evenementenbranche of een flexwerker die in januari 2020 vrij had en daardoor geen inkomen had.

Aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn

De regeling kan worden aangevraagd voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, maar moet uiterlijk zijn ingediend op 31 juli 2021. Hagenaars die het formulier al hebben ingediend, maar met de verruiming recht hebben op een hoger bedrag, krijgen het geld met terugwerkende kracht.

Van de TONK-regeling werd in de meeste Nederlandse gemeenten nog weinig gebruik van gemaakt. Waar Nederlanders de weg naar de NOW, Tozo en TVL goed weten te vinden, liep het voor de TONK nog niet storm. In sommige gemeenten bleven de aanvragen steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal. "Dat valt inderdaad een beetje tegen", erkende minister Wouter Koolmees twee weken geleden. "Zonde. Meld je nou. De hulp is er."