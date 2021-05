Een paar honderd demonstranten houden donderdagmiddag een pro-Israël betoging op de Koekamp in Den Haag. De demonstratie is georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Ook zijn er sprekers van Christenen voor Israël en het Centraal Joods Overleg (CJO).

Israël wordt volgens de deelnemende organisaties al jaren bestookt met raketten vanuit Gaza. "We zijn hier met maar één doel: steun betuigen aan Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten", aldus Frank van Oordt van Christenen voor Israël.

"We zijn heel bezorgd om de terreur en haat in Israël. Dat wensen we Palestijnen noch Israëliërs toe. We maken ons ook veel zorgen om de ontwikkelingen in het Westen, waar de terreurdaden van de Palestijns-Islamitische Hamas worden gezien als kwajongensstreken", zegt Hanna Luden van het CIDI. Veel Nederlandse media en politici kiezen volgens het CIDI nu openlijk partij tegen Israël.

Al dagenlang worden bombardementen door beide partijen uitgevoerd. Inmiddels zijn er al meer dan honderd doden gevallen, voornamelijk aan Palestijnse kant. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over het conflict.