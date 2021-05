Politieagenten in Den Haag zijn donderdagavond vast komen te zitten in een lift met een agressieve winkeldief. Het incident gebeurde bij het winkelcentrum aan de Laakweg.

Volgens een woordvoerder van de politie had de man wat gestolen uit een van de winkels. De man werd daarop aangehouden door agenten, maar hij wilde niet meewerken. "De verdachte gedroeg zich erg agressief", aldus de woordvoerder.



Onderweg naar het arrestantenbusje kwamen de agenten met de verdachte vast te zitten in een lift. Eén van de agenten heeft toen om assistentie gevraagd. "Dan rukken er veel eenheden uit om de collega's te helpen."



De brandweer is vervolgens uitgerukt om de agenten en de winkeldief uit de lift te bevrijden. De winkeldief werd onwel en is nadat hij in het politiebusje is gezet, eerst in een ambulance nagekeken. Na controle bleek echter dat de man niet mee hoefde naar het ziekenhuis.

De man is meegenomen naar het politiebureau.