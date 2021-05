De politie in Den Haag heeft bij een wapeninleveractie 161 wapens ontvangen. Tijdens de actie kunnen mensen zonder risico op strafvervolging en anoniem hun wapens inleveren bij de politie.



Drop It

Met de inleveractie hoopt de politie het wapenbezit onder jongeren terug te dringen, omdat steeds meer tieners rondlopen met wapens.

Het gaat volgens de politie om 135 slag-, stoot- en steekwapens en 26 vuurwapens, alarmpistolen en luchtdrukwapens. De politie is tevreden over het resultaat tot nu toe. "Elk ingeleverd wapen is er één minder op straat. Aan het einde van de actie worden alle wapens verzameld en vernietigd", aldus een woordvoerder van de politie.



In alle politiebureaus in de Haagse regio staan containers waarin de wapens gedeponeerd kunnen worden. "In de containers vonden wij tot nu toe onder meer diverse soorten messen, slagwapens, een stroomstootwapen en een busje pepperspray", aldus de politiewoordvoerder.

Ook kunnen vuurwapens worden ingeleverd. Dit is niet anoniem en gaat op afspraak, omdat de vuurwapens thuis opgehaald moeten worden. Een agent in burger komt dan het wapen halen, waarna onderzocht wordt of het ingeleverde vuurwapen betrokken is geweest bij een strafbaar feit. "Er is geen vervolging voor het bezit van het vuurwapen."

De wapeninleveractie, genaamd Drop It, loopt nog tot en met zaterdag.