Een 29-jarige man uit Barneveld is dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vechtpartij op het Heeswijkplein in het Haagse stadsdeel Moerwijk. Daarbij raakte een 37-jarige man gewond. Het slachtoffer zonder vaste woon- of verblijfplaats is naar het ziekenhuis gebracht.

De vechtpartij vond rond 21.15 uur plaats. De politie kreeg een melding dat er meerdere mensen aan het vechten waren. Toen agenten op de plek van de vechtpartij aankwamen, zagen ze dat een van de betrokkenen een steekwapen had. Toen hij de agenten zag, rende hij weg. Agenten zagen hem tijdens zijn vlucht iets weggooien in de bosjes.

Verderop kon de verdachte worden aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau. Agenten zochten met speurhonden in de bosjes waar de verdachte het voorwerp weggooide. Daar vonden zij een steekwapen, dat is meegenomen voor onderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen.