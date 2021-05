Het is per 1 juli verboden om bij Haagse sportclubs te roken. De gemeente heeft het besluit dinsdag opgenomen in het Haagse Sportakkoord en het is bedoeld als stap naar een rookvrije generatie.

De gemeente wil dat kinderen in Den Haag rookvrij kunnen opgroeien. Het verbod geldt voor iedereen en is voor alle gedeelten van de sportterreinen van toepassing.

Ook elektronische sigaretten en nieuwe tabaksproducten, zoals verhitte tabak, zijn vanaf 1 juli niet meer toegestaan bij de sportclubs.