Pretparken, bibliotheken en sportscholen in de regio Den Haag mogen dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen (op korte termijn) weer open.

Mensen kunnen vanaf woensdagochtend weer naar bijvoorbeeld Madurodam. Duinrell en Drievliet beginnen het nieuwe seizoen zaterdag. Nagenoeg alle attracties in het Wassenaarse pretpark zijn dan weer open; alleen drie indoorattracties zullen dicht moeten blijven, evenals de zwembaden van het Tikibad.

Ook bij Drievliet in Rijswijk kunnen kinderen vrijwel alles bezoeken. "Er blijven drie attracties gesloten. Een 3D-film in een bioscoopzaal, een theater met een poppenvoorstelling en het spookmuseum moeten voorlopig dicht blijven omdat het hier om gesloten ruimtes gaat. Maar dat zijn drie van de 36 attracties. Dat valt gelukkig mee", aldus een woordvoerder van het familiepark.

Kaartjes voor Drievliet kunnen alleen online worden gekocht en moeten specifiek voor een dag gereserveerd worden. "Dit doen we om drukte te voorkomen. We laten nu de helft van onze normale capaciteit toe. Dat ging vorig jaar ook goed."

Naast de pretparken gaan donderdag ook alle vijftien vestigingen van de bibliotheek in Den Haag weer open. Er mag een beperkt aantal mensen naar binnen. Mensen mogen dan zelf boeken uitzoeken en terugbrengen en studeren op een studieplek als ze gereserveerd hebben. Ook de pianoruimte en de digitale piano kunnen ze reserveren bij de balie in de Centrale Bibliotheek.

Het is echter nog niet mogelijk om computers en dvd-spelers te gebruiken in de Centrale Bibliotheek, documenten uit te printen, te lezen, te werken of gewoon te zitten in de bibliotheek.