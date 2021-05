Een inbreker is in de nacht van maandag op dinsdag bij vogelopvang De Wulp in Den Haag binnengedrongen. Hij heeft de donatiebus en een dure microscoop buitgemaakt.

"Dan ben je wel laag gezonken als je gaat stelen van een organisatie die afhankelijk is van giften en vrijwilligers", zegt Sharon van Lexmond van De Wulp.

Ze kwam dinsdagochtend bij de opvang aan en zag dat de deur openstond. Door de diefstal moet de opvang voorlopig sommige taken neerleggen. "Er is nu bijvoorbeeld geen geld voor bloed- en nestonderzoeken."

Hoeveel geld er precies gestolen is, kan Van Lexmond niet zeggen. "Dat is altijd een verrassing als de bus met donaties wordt opengemaakt." De opvang had juist nu het geld en de microscoop hard nodig. De opvang zit namelijk vol met honderden kwetterende, jonge vogels.

Lexmond heeft direct aangifte gedaan. "We hebben de camerabeelden naar de politie gestuurd. Daarop is de dader te zien."

Wie De Wulp wil ondersteunen, kan doneren via de site.