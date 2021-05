De Scheveningse boulevard moet ter hoogte van LEGOLAND Discovery Centre verbreed worden en dat kost 3,5 miljoen euro extra. Een zaak tegen de aannemer over de vraag wie er voor de extra kosten op moet draaien, loopt nog.

De problemen met het kelderdak onder de boulevard kwamen ruim een jaar geleden aan het licht. Het blijkt te zwak voor vrachtverkeer en voor hijskranen, die bijvoorbeeld nodig zijn om strandtenten op te bouwen en weg te halen. Daarom moet de constructie verstevigd worden. Of het dek ook daadwerkelijk sterk genoeg kan worden gemaakt voor hijskranen, is nog maar de vraag.

Daarom stelt de gemeente voor om de nieuwe boulevard bij LEGOLAND Discovery Centre breder te maken dan eerder was gepland. 6 meter zou van het strand afgehaald moeten worden. Daarmee is de boulevard breed genoeg voor een grote hoeveelheid bezoekers, om te kunnen laden en lossen en is er voldoende ruimte voor grote evenementen.

Het zwakke deel van het wandeldek wordt afgeschermd, waarschijnlijk met grote plantenbakken. Zo moet voorkomen worden dat er per ongeluk alsnog zware voertuigen overheen rijden.

De kosten voor de bredere boulevard komen naar schatting uit op 1,8 miljoen euro. Eveneens is een kleine 2 miljoen euro nodig, omdat het project een jaar vertraging oploopt en een nieuw ontwerp nodig is.

Mogelijk start aanleg van middenboulevard na zomer

In het huidige reservepotje voor onverwachte uitgaven zitten te weinig euro's en daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om een kleine 3 miljoen euro extra uit te trekken. Dat moet uit de Eneco-pot worden gehaald, geld dat Den Haag ontving na de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco.

De gemeente moet hier komende maand een besluit over nemen, zodat na de zomer begonnen kan worden met de aanleg van de zogeheten middenboulevard.

De gemeente heeft ontwikkelaar Sens wel aansprakelijk gesteld voor de bouwblunder. Ze hoopt de miljoenen aan extra kosten terug te kunnen halen van de bouwer. Daarnaast loopt een onderzoek naar het toezicht op de bouwwerkzaamheden.