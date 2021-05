In het water langs de Kleine Veenkade in Den Haag is dinsdagochtend een overleden persoon aangetroffen.

De hulpdiensten kregen om 6.45 uur een melding binnen dat een persoon te water was geraakt. Bij aankomst bleek het slachtoffer te zijn overleden. Hulp mocht niet meer baten.



Het lichaam is uit het water gehaald en agenten hebben een tent neergezet om het zicht te ontnemen. Hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. "We doen momenteel onderzoek", laat een woordvoerder van de politie weten.