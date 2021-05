De gemeente Den Haag heeft maandag de vlag gehesen op de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Het stadsbestuur vraagt met de kleurrijke vlag aandacht voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Deze dag (17 mei) staat ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia).

In ruim een derde van alle landen wereldwijd worden homoseksuele handelingen nog steeds beschouwd als criminele daden en daarom staan organisaties en overheden stil bij de ongelijke behandeling en discriminatie.

De nieuwe vlag is een uitbreiding van de regenboogvlag en symboliseert dat iedereen in Den Haag zichzelf mag zijn. "Door het hijsen van de inclusieve vlag vraag ik ook vandaag uw aandacht voor de nog steeds bestaande negatieve gevoelens tegenover queer personen. Laten we dit niet alleen vandaag, maar het hele jaar door bespreekbaar maken", aldus wethouder Bert van Alphen.