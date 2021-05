Een brievenbus van een portiekflat aan de Joan Blasiusstraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag opgeblazen. Niemand raakte hierbij gewond.

Even na 2.30 uur werden meerdere brandweereenheden opgeroepen voor een gebouwbrand. Ter plaatse bleek een brievenbus te zijn opgeblazen, vermoedelijk door zwaar vuurwerk.

Door de explosie stond het trappenhuis van de portiek vol met rook. De brandweer heeft de portiek geventileerd.

De politie doet verder onderzoek.