Bij een pand aan de Molenbrink in Den Haag waar onder meer een kinderopvang en een buurtcentrum zijn gevestigd, is zondagavond brand uitgebroken. Op het dak en in de omgeving zijn luciferdoosjes gevonden. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

De brand woedde voornamelijk op het dak van de kinderopvang. Niemand raakte gewond.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, heeft het dak flinke schade opgelopen.

De politie doet onderzoek naar de brand.