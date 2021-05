Een vrouw is zondagavond ernstig gewond geraakt doordat ze op de Gerard Doustraat in Den Haag klem kwam te zitten tussen een auto en een paaltje. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw wilde rond 19.00 uur een kind in een kinderstoel op de achterbank van een geparkeerde auto zetten. Op dat moment reed de auto achteruit, waardoor zij klem kwam te zitten tussen het portier en een paaltje.

De politie, een ambulance en een traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team (MMT) werden opgeroepen. Het MMT vloog al boven de plek van het ongeval toen duidelijk werd dat de hulp niet meer nodig was.