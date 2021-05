Door een brand in een winkel aan de Weissenbruchstraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag vijf mensen gewond geraakt. Het gaat om bewoners van woningen boven en naast het winkelpand, zegt een brandweerwoordvoerder. "Ze hebben rook ingeademd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd." Drie mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald.

De brand brak rond 00.20 uur uit. Het vuur sloeg volgens de brandweer over naar een bovenliggende woning. In totaal zijn zes huizen ontruimd. Volgens de woordvoerder kunnen de bewoners van tenminste twee woningen voorlopig niet terugkeren. "We bekijken of de anderen dat wel kunnen." Hij kon niet zeggen hoeveel mensen precies zijn geëvacueerd vanwege de brand.

Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer is aan het nablussen.