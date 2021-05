Op meerdere plekken in Den Haag vinden zaterdag pro-Palestijnse demonstraties plaats. Zo komen mensen vanaf 14.00 uur bijeen op de Hofplaats en het Malieveld in de Haagse binnenstad.

De politie liet eerder al weten op verschillende plekken in de stad aanwezig te zijn. "Wij houden toezicht en begeleiden de demonstraties." Op het Lange Voorhout is de politie al met meerdere voertuigen aanwezig. Volgens de politie staan er ongeveer 350 demonstranten op het Malieveld. Ook daar is de politie massaal aanwezig.

Een soortgelijk protest in Den Haag verliep woensdag onrustig. Meerdere mensen blokkeerden daarbij het verkeer. Vrijdagavond werden honderd mensen aangehouden na een chaotische demonstratie in Utrecht. De bijeenkomst werd uiteindelijk door de gemeente ontbonden, omdat er te veel mensen op afkwamen. Hierdoor konden de coronaregels niet worden nageleefd.

Dit weekend zijn er naast de demonstraties in Den Haag ook op andere plekken in Nederland soortgelijke protesten gepland. De acties zijn bedoeld om solidariteit met de Palestijnse of de Israëlische bevolking te tonen, naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlische conflict in de afgelopen week.