Bij een botsing tussen twee trams bij de halte Parijsplein in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een beveiliger gewond geraakt.

Een tram van lijn 16 botste op een tram van lijn 17, die ervoor stond. Beide voertuigen raakten beschadigd. Een bus nam de uitgevallen ritten over.

Een ambulance kwam naar de halte toe om de beveiliger te controleren. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar het ongeval.