Den Haag krijgt een nieuwe gracht. Van de bekende Haringkraam aan de Buitenhof-kant van het Binnenhof tot aan de Hofplaats (schuin tegenover de Burger King) wordt de gedempte Hofgracht in ere hersteld.

De terugkeer van de oude gracht is een soort cadeautje voor de stad, nu de renovatie van het Binnenhof eindelijk gaat beginnen. Het regeringscentrum zal na de zomer ongeveer vijf tot zes jaar verbouwd worden. In de tussentijd komt er bij de poort een uitkijktoren waar de bezoekers de bouwplaats kunnen overzien. Ook komt er een bezoekerscentrum waar onder meer tentoonstellingen komen.

Met de nieuwe gracht komt er voldoende daglicht om de kelders van het Binnenhof (aan de Spuizijde) als werkkamers in te kunnen richten. Ook vormt de gracht een natuurlijke barrière die de beveiliging van het regeringscentrum verbetert. Het Binnenhof zal via de Stadhouderspoort bij de haringkraam gewoon toegankelijk blijven.

De ingang van het Binnenhof aan de Lange Poten verdwijnt. Op de Hofplaats (waar nu nog wekelijks een biologische markt is), komt een grote, veilige en ondergrondse publieksentree die grotere stromen publiek aankan. Via een grote cirkel op de Hofplaats gaat er straks een trap naar beneden die naar de nieuwe publieksentree leidt.

Ondernemers die schade lijden kunnen terecht bij speciaal loket

Ondernemers en anderen die schade lijden door de grote verbouwing kunnen straks terecht bij een speciaal loket van het Rijksvastgoedbedrijf. "Wij hebben er niet voor gekozen om een grote zak geld te vragen. Dat is financieel toch eindig. Nu ligt de verantwoordelijkheid in het geheel bij het Rijksvastgoedbedrijf", stelt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Wethouder Saskia Bruines erkent dat de verbouwing van het Binnenhof veel ondernemers en inwoners zorgen baart, maar ziet de grote renovatie ook als noodzakelijk: "Een mooi, goed opgeknapt Binnenhof met goede faciliteiten voor gebruikers en bezoekers is van groot belang voor de economie van onze stad", schrijft ze in een brief aan de raad.