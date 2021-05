Een 31-jarige automobilist die dinsdag tijdens een vluchtpoging in Den Haag meerdere politie-auto's heeft geramd, probeerde ook op agenten in te rijden. Agenten hebben de man aangehouden. De Hagenaar is verdachte in een drugshandelonderzoek.

De man liet bij het Willem Dreespark een spoor van vernieling achter in zijn poging om te ontsnappen. De politie omsingelde de stilstaande auto waarin de verdachte zat. Daarop besloot de automobilist op het gaspedaal te trappen.

Meerdere voertuigen raakten beschadigd, waaronder politie-auto's. Een van de agenten heeft hierop zijn vuurwapen getrokken om het gevaar af te wenden.

Een paar straten verder reed de verdachte zichzelf klem en ging te voet verder, waarna de politie de man heeft aangehouden.