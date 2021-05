Supporters van ADO Den Haag die donderdagmiddag van plan zijn naar het stadion te gaan, worden daar weggestuurd. De gemeente Den Haag laat weten dat er bij het stadion geen plek is om de wedstrijd te volgen, ook is een noodbevel van kracht.

Inmiddels zijn er al wel groepjes supporters onderweg. "We roepen iedereen op de wedstrijd thuis te volgen. Supporters bij het stadion worden weggestuurd door de politie", aldus de gemeente. Ook de politie roept ADO-fans op om de wedstrijd thuis te kijken. Agenten staan bij het stadion om daar voetbalsupporters tegen te houden.

De voetbalclub speelt donderdag tegen Willem II in de zogeheten degradatiekraker. Het is erop of eronder voor ADO. Als ADO verliest en Emmen wint tegen Heerenveen dan degradeert de Haagse club uit de eredivisie.

Uit voorzorg werd eerder al besloten om de priklocatie bij het stadion te sluiten, omdat er veel supporters werden verwacht die buiten het stadion de wedstrijd zouden volgen. Mensen die daar een afspraak hadden voor hun vaccinatie zijn vanaf 13.00 uur verplaatst naar de Broodfabriek in Rijswijk voor hun prik.