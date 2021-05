Een fietser is donderdagochtend aangereden door een toruingcar op de brug tussen de Neherkade en Rijswijkseweg in Den Haag. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De touringcar reed als vervangende treindienst op de weg en wilde vermoedelijk afslaan richting de Calandkade. Bij het afslaan ging het mis.

De fietser is op een brancard met onbekend letsel de ambulance ingereden en naar het ziekenhuis vervoerd.