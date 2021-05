De priklocatie bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag gaat donderdagmiddag dicht. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat wordt verwacht dat veel ADO-supporters buiten het stadion de belangrijke thuiswedstrijd tegen Willem II zullen volgen en na afloop blijven hangen.

Voor ADO is het erop of eronder in de wedstrijd tegen Willem II. Als ADO verliest en FC Emmen wint van sc Heerenveen, dan degradeert de Haagse club uit de Eredivisie.

Omdat er veel supporters rond het stadion in het Haagse Forepark worden verwacht, sluit GGD Haaglanden de priklocatie bij het stadion. Mensen die daar een afspraak hadden voor hun vaccinatie, kunnen vanaf 13.00 uur in de Broodfabriek in Rijswijk terecht voor hun prik. "Iedereen die vanmiddag stond ingepland op de ADO-locatie wordt vandaag gewoon gevaccineerd", laat een woordvoerder van GGD Haaglanden weten.

Hoe laat de supporters bij het stadion worden verwacht, is niet duidelijk. De thuiswedstrijd tegen Willem II begint om 14.30 uur.