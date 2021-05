Honderden mensen hebben woensdagmiddag bij de ambassade van Israël in Den Haag gedemonstreerd tegen het geweld in Gaza. Het was onrustig. De actievoerders liepen op de weg en zorgden voor een gevaarlijke verkeerssituatie.

De demonstranten voerden actie omdat Israël en de Palestijnen elkaar over en weer met raketten bestoken. In de Gazastrook zijn zeker 53 doden gevallen, onder wie veertien kinderen. In Israël zijn zes mensen omgekomen. Honderden mensen raakten gewond.

"De demonstratie was van tevoren aangekondigd, maar er kwamen veel meer mensen dan was afgesproken", legt een woordvoerder van de politie uit. "Een deel van hen ging vervolgens de weg op en zorgde daarmee voor een onveilige verkeerssituatie."

Op sociale media gaan beelden rond van demonstranten die zich niet aan de coronamaatregelen houden en de aanwijzingen van de politie negeren. Ook is te zien dat iemand met een Israëlische vlag achterna wordt gezeten. De vlag wordt uiteindelijk afgepakt en verscheurd.

Rond 17.00 uur was de rust weer teruggekeerd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.