Een arrestatieteam van de politie is woensdagmiddag de Mall of the Netherlands in Leidschendam binnengevallen vanwege een dreigende situatie. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een verwarde man die met een mes een winkel was binnengelopen. Hij is inmiddels aangehouden.

Een ooggetuige die buiten stond, zag rond 15.00 uur meerdere politiewagens en motoren parkeren bij de zijingang aan de kant van de BCC. Agenten renden naar binnen en kwamen later terug om kogelwerende vesten aan te trekken.

De man met mes hield zich schuil in de winkel Kyldo Art & Design. Volgens de politie waren er op dat moment geen andere mensen meer in de winkel aanwezig. Een onderhandelaar was opgeroepen om met de man te praten. Ook werden politiehonden ingezet. "We wilden deze persoon zo veilig mogelijk uit het winkelcentrum krijgen", zei de woordvoerder.

Een groot deel van de Mall werd ontruimd en bij enkele winkels werden uit voorzorg de rolluiken gesloten. Sommige klanten konden daardoor het pand niet meer verlaten. Rond 16.30 uur liet de politie weten dat de man was opgepakt.

De woordvoerder van de Westfield Mall of the Netherlands wil geen commentaar geven op de kwestie omdat het een politiezaak betreft.

Het tramverkeer rondom het winkelcentrum werd tijdelijk stilgelegd. Lijn 19 moest omrijden, maar rijdt inmiddels weer de gebruikelijke route.