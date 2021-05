Een arrestatieteam van de politie is woensdagmiddag de Mall of the Netherlands in Leidschendam binnengevallen vanwege een verwarde man met een mes. De man is inmiddels aangehouden.

Volgens ooggetuigen waren meerdere politiewagens en motoren uitgerukt en droegen agenten kogelwerende vesten.

De man had zich schuilgehouden in de winkel Kyldo Art & Design. Volgens de politie zijn geen andere mensen meer in de winkel aanwezig. Een onderhandelaar is opgeroepen om te praten met de man. Ook worden er politiehonden ingezet.

De ingang aan de kant van de BCC is inmiddels afgesloten voor publiek. De hoofdingang en de parkeerterreinen zijn nog wel open.

Het tramverkeer is stilgelegd en lijn 19 rijdt om.