Een maaltijdbezorger op een scooter is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Statenlaan met de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Ook de bestuurder van de auto raakte gewond.

Beiden werden gecontroleerd door ambulancepersoneel. De maaltijdbezorger is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.

Door de aanrijding was de kruising enige tijd afgesloten.