Bij een juwelier aan de Dierenselaan in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Twee verdachten probeerden met een auto de gesloten rolluiken te forceren. Na de kraak staken zij het voertuig in brand, waarna twee woningen ontruimd moesten worden.

De brandweer werd gealarmeerd voor de auto die in brand stond. Brandweerlieden blusten het vuur. Ook werd een controle gedaan op gevaarlijke stoffen. De politie zette de Dierenselaan af om onderzoek te doen.

De daders zijn er op een scootervandoor gegaan in de richting van de Nunspeetlaan. Het is niet bekend of zij ook buit hebben gemaakt.