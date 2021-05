De Scheveningse KNRM ontving maandag een oorkonde als eerbetoon uit handen van Ruurd, de enige overlevende van het surfdrama van exact een jaar geleden. De 39 betrokken redders die toen uitrukten voor de zoektocht naar zes vermiste watersporters krijgen van de KNRM ook een medaille als eervolle dankbetuiging.

De bijna veertig KNRM'ers zochten op 11 mei vorig jaar naar zes watersporters die in de problemen waren gekomen voor de kust van Scheveningen. Mede door een steeds verder aanzwellende schuimlaag en hoge golven werd de hulpactie bemoeilijkt.

Desondanks zocht de KNRM urenlang met man en macht de plek rond het noordelijk havenhoofd af. Die avond werden drie slachtoffers uit het water gehaald. Een van hen overleefde het drama. De lichamen van de drie andere vermisten werden later geborgen.

De betrokken KNRM-vrijwilligers die op de boten voeren, op de kusthulpverleningsvoertuigen reden en in het station aanwezig waren, krijgen een medaille voor hun inzet. De drie bemanningsleden van de kleinste boot, de Beluga, ontvangen een zilveren medaille. Zij liepen in de metershoge brandingsgolven bij de betonblokken van het havenhoofd het risico om te slaan en zelf ook in het water terecht te komen. Desondanks wisten ze toch nog een van de surfers levend uit het water te halen.

Die overlevende, Ruurd, overhandigde Arie Verbaan van de Scheveningse KNRM maandag een oorkonde. Verbaan is al 48 jaar actief bij de reddingsmaatschappij en was alle dagen betrokken bij de reddingsoperatie en de zoektocht.

'Surfdrama heeft diepe en onuitwisbare indruk achtergelaten'

KNRM-directeur Jacob Tas zegt dat hij vorig jaar "het beste van de KNRM in actie heeft gezien". In een verklaring schrijft hij: "Onze vrijwillige vrouwelijke en mannelijke redders hebben getoond wat ze waard zijn onder de meest moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Wij zijn dankbaar voor hun moed en doorzettingsvermogen en we zijn trots op deze redders. Het surfdrama en de nasleep heeft op ons reddingstation Scheveningen een diepe en onuitwisbare indruk achtergelaten."

Ook de andere hulpdiensten die hebben bijgedragen aan de zoekactie krijgen een blijk van waardering van de KNRM. Dat waren niet alleen de andere reddingsstations in Hoek van Holland, Ter Heijde en Katwijk, maar ook de politie, brandweer en ambulancedienst.