Een bebloede man is in de nacht van maandag op dinsdag de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag binnengelopen. Hij was neergestoken en daarna zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan.

Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, waren al uitgerukt naar het Munirpad in park 't Kleine Hout om het slachtoffer bij te staan. Toen bleek dat de man zelfstandig naar het ziekenhuis was gelopen, konden de hulpdiensten weer retour.

"Het slachtoffer werd volgens een getuige neergestoken in het park door iemand op een scooter", meldt calamiteitensite District8. "Daarbij waren nog twee personen aanwezig. De drie personen gingen er na het steekincident snel vandoor."

De politie onderzoekt de zaak.