Op het dak van een flat op de hoek van de Waldorpstraat met de Callandstraat in Den Haag is maandagmiddag brand uitgebroken.

Om de brandweer de ruimte te geven, rijdt bus 22 richting Den Haag Duindorp met vertraging. Dat meldt vervoerder HTM.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Op het dak zouden werkzaamheden geweest zijn. Het pand was in aanbouw en werd dus nog niet bewoond.