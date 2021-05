De politie heeft maandag 23 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden nabij het Haagse Malieveld. De groep actievoerders ging op een kruispunt zitten en weigerde te vertrekken.

"Ze houden een zogenaamde sit down waarbij ze op de openbare weg zijn gaan zitten", aldus een woordvoerder van de politie uit. De groep zit op de kruising tussen de Koningskade en het Korte Voorhout. De actievoerders willen dat het nieuwe kabinet het verlies aan biodiversiteit stopt en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengt tot nul in 2025.



Hoewel de demonstratie vooraf was aangekondigd, waren geen afspraken met de gemeente gemaakt. De politie was daarom in de ochtend al met veel agenten in de binnenstad en rondom het Malieveld aanwezig.

"Rond 12.30 uur werd een touringcar met demonstranten gespot en op de Binckhorst stilgezet", meldt Regio15. De politie begeleidde de bus met demonstranten daarna naar het Malieveld. De demonstranten gingen echter op de kruising voor het Malieveld zitten. Hierdoor liep het verkeer vast. De tramlijnen 9, 15 en 16 moesten omrijden.

23 demonstranten zijn aangehouden omdat zij weigerden het kruispunt te verlaten.