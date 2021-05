De brandweer in Den Haag moest in de nacht van zaterdag op zondag uitrukken voor twee voertuigbranden. Een scooter en een geparkeerde auto gingen in vlammen op.

De auto stond geparkeerd op de Nootdorpse Landingslaan in Den Haag, nabij de kruising met de Scholekstersingel. De brand ontstond rond 3.00 uur. Rond 2.00 uur bleek er een scooter in brand te staan op de Van Damstraat in Den Haag.

De brandweer kon de scooter snel blussen. Beide voertuigen zijn door de vlammen totaal verwoest. Een busje dat naast de scooter geparkeerd stond, liep door de brand ook schade op. Er is mogelijk sprake van brandstichting.